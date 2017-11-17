沪综指连四日收低周跌幅逾三个月最大 茅台等白酒股领跌

路透上海11月17日 - 中国股市沪综指周五连四日收低，本周并创逾三个月最大单周跌幅。分析师指出，贵州茅台(600519.SS)主动刊登风险提示，令该第一高价股的获利抛压浮现，带动整个白酒板块下挫，中小市值股走势亦偏弱；所幸保险银行等金融类股护盘，才令大盘调整之势相对温和。

沪综指.SSEC收报3,382.91点，跌16.34点或0.48%；该指数本周累计跌1.45%。今日上海A股成交额为3,134亿元人民币，较上日2,207亿元增逾四成，为9月12日以来最大单日成交。

“今天权重股表现略强于中小盘股，金融股板块成为护盘的主要力量。...以贵州茅台为代表的白酒股板块出现大幅下跌，成为市场领跌板块。”国盛证券策略分析师刘旻表示。

最近一个月涨幅近三成的贵州茅台周五公告提示股价风险称，最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于其过高的目标股价及估值均不代表公司态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。

贵州茅台今日收报690.25元，跌4.01%；上证180金融指数则收升2.81%。

沪深300指数.CSI300收报4,120.85点，涨0.39%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,118.2点，涨0.32%，成交14,623手。沪股通和深股通分别净卖出23.4亿元和净买入9.6亿元。（完）