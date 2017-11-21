沪综指连二日收升重返3,400点 金融地产等权重板块领涨

路透北京11月21日 - 中国股市沪综指周二连二日收升。分析师指出，今日早盘股指延续昨日反弹行情，不过指数在10日均线（3,413点）附近遭遇一定抛压，大盘维持高位震荡至收盘，金融、家电、房地产板块领涨。短期看，部分扰动因素仍存，令市场震荡频繁，但总体反弹格局未变。

沪综指.SSEC收报3,410.50点，涨18.10点或0.53%；今日上海A股成交额为2,651亿元人民币，上日为2,280亿元。

“市场有韧性，跌不太深，跌下来马上能反弹，金融、地产和消费等权重板块拉的。”国都证券分析师肖世俊表示。

他认为，券商板块尤其是大券商股估值处于历史相对底部，且此前一直滞涨，如果市场指数能继续上行，投资者对券商股的市场情绪和预期或将发生变化。

上证金融地产行业指数收升1.87%，中信证券(600030.SS)收升8.4%，万科A(000002.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,217.70点，涨1.78%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,232.4点，涨2.47%，成交17,193手。沪股通和深股通分别净卖出4.35亿元和净卖出1.03亿元。（完）