沪综指微幅收升 绩优蓝筹股持续调整大盘维持弱势震荡

路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周五微幅收升。分析师指出，继上日大跌后，周五大盘以弱势震荡的方式进行修复。投资者交易情绪低落，成交量萎缩明显。前期强势的食品饮料、家用电器等绩优蓝筹股持续调整，5G等少数政策受益概念板块出现反弹。

分析师并表示，做空力量并不如市场预期的强大，大盘不具备持续性快速下跌基础，短期沪综指或将围绕3,350点进行震荡整理，中期震荡上行的趋势仍未改变。

沪综指.SSEC收报3,353.82点，涨1.90点或0.06%，盘中一度跌至3,328点的三个月新低；本周该指数累计下跌0.86%。今日上海A股成交额为2,074亿元人民币，上日为2,702亿元。

“市场资金加快调仓换股是绩优蓝筹股板块连续两个交易日调整的原因。”国盛证券策略分析师刘旻指出。

他认为，本周最后两个交易日市场连续出现大幅波动，主要是推动指数上涨的大盘蓝筹股多数处于高位，市场追高意愿不强，新热点迟迟无法形成，使得增量资金入场的态度较为犹豫，而解禁股的压力成为促成市场短期大幅下跌的催化剂。

他并称，前期强势的板块将出现持续性调整，在市场充分调整后，大盘有望产生新的市场热点并重拾升势。中期行情将有望围绕业绩增长加政策受益展开，受益国家宏观政策的低估绩优股有望形成新的市场热点。

上证金融地产行业指数今日收涨0.11%；华大基因(300676.SZ)连续第二日跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,104.20点，涨0.04%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,099.2点，跌0.81%，成交18,254手。沪股通和深股通分别净买入9.44亿元和净买入0.42亿元。（完）