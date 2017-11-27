沪综指收创三个月新低 航空、通信板块跌幅居前

路透北京11月27日 - 中国股市沪综指周一收创三个月新低。分析师指出，今日经济数据基本符合市场预期，但个股仍出现普跌，航空、通信板块跌幅居前。由于年末变现压力加大，加之市场趋势技术性转弱，引发抛盘汹涌而出。料短期沪综指将延续跌势，3,300点附近存在一定支撑。

沪综指.SSEC收报3,322.23点，跌31.59点或0.94%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点，今日上海A股成交额为2,056亿元人民币，上日为2,074亿元。

“今日市场整体还是下跌，降杠杆的大形势在这逼迫着呢，不跌是不可能的。”开源证券策略分析师杨海指出。

他认为，明年金融业尤其银行业将实施严格的审慎监管，料将造成银行板块盈利增速放缓，对金融股走势形成较大利空。同时今年末至2018年工业利润增速或有放缓压力，强周期行业的利润下滑的可能性和力度更大。

中国央行旗下媒体金融时报周一称，近期资管业务监管标准统一和网络小贷公司暂停批设，透露出的监管信号是非常明显的。可以预见，未来在整治金融乱象、防范金融风险方面，还会有更多监管措施陆续出台。

在工业品价格持续走高，钢铁石油和高端技术等行业利润高增带动下，中国10月工业企业利润持续高速增长，尽管同比增速较前月有所下滑，但仍处于年内较高水平。不过鉴于PPI增速趋降，工业利润增速在年末至2018年或有放缓的压力。

今日航空、通信板块跌幅居前，中通国脉(603559.SS)、长江通信(600345.SS)跌停报收，春秋航空(601021.SS)收跌9.42%。

沪深300指数.CSI300收报4,049.95点，跌1.32%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,022.0点，跌2.07%，成交18,258手。沪股通和深股通分别净卖出7.02亿元和净卖出5.75亿元。（完）