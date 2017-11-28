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沪综指缩量反弹收升 3,300点获支撑周期股涨幅居前
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#中国财经
2017年11月28日 / 早上7点16分 / 1 天前

沪综指缩量反弹收升 3,300点获支撑周期股涨幅居前

1 分钟阅读

路透北京11月28日 - 中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日大盘延续调整走势，不过经过此前连续下跌后杀跌意愿开始减弱，交易量萎缩明显，股指在3,300点获支撑后回升，煤炭、钢铁等周期股涨幅居前。短期看，大盘调整空间已不大，料后市将转为震荡走势。 　

沪综指.SSEC收报3,333.66点，涨11.43点或0.34%，今日上海A股成交额为1,669亿元人民币，较上日2,056亿元萎缩近二成。

“最近大盘连续调整，短期下跌的空间已不大，尤其是沪指碰到3,300点马上就起来了。”国都证券分析师肖世俊指出。

他认为，此轮调整的主要板块是高估值的成长股和涨幅较大的高价股，不过经过连续回落后短期已基本到位，持续杀跌动能减弱。近期大宗商品价格反弹，周期股今日涨幅居前，但能否形成持续反弹的趋势尚有待观察。

今日上证大宗商品股票指数收升1.22%。个股方面，山煤国际(600546.SS)涨停报收，八一钢铁(600581.SS)收涨9.76%。

沪深300指数.CSI300收报4,055.82点，涨0.14%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,041.2点，涨0.18%，成交16,020手。沪股通和深股通分别净买入21.01亿元和净买入13.7亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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