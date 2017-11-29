沪综指放量续小幅收升 周期股持续走强提振投资者信心

路透北京11月29日 - 中国股市沪综指周三放量续小幅收升。分析师指出，早盘指数震荡回调至3,300点附近再获支撑，午后大盘逐级回升，水泥、钢铁，煤炭等周期股领涨。市场虽然仍处于调整过程中，但开始产生部分持续性较强的热点，料后市走势将转为横盘震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,337.86点，涨4.20点或0.13%，日低为3,305.57点；今日上海A股成交额为2,176亿元人民币，较上日1,669亿元增逾三成。

“从近期的走势来看，沪指3,300点这个整数位还是有一定的支撑。”联讯证券分析师陈勇称。

他指出，今日受水泥涨价消息提振，水泥相关板块受到资金追捧，并带动钢铁、有色、煤炭等周期股走强。预计上市公司明年业绩增速虽略有下滑，但仍将保持快速增长，对缓解投资者年末紧张情绪有利；同时短期市场结束单边下跌走势，盘中持续产生热点，也令投资者情绪趋于稳定。

今日上证大宗商品股票指数收升1.65%。个股方面，同力水泥(000885.SZ)、上峰水泥(000672.SZ)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,053.75点，跌0.05%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,035.8点，跌0.12%，成交18,724手。沪股通和深股通分别净买入10.15亿元和净买入4.24亿元。（完）