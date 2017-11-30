沪综指缩量收创逾三个月新低 缺乏持续反弹动力地产股领跌

路透北京11月30日 - 中国股市沪综指周四缩量收创逾三个月新低，结束此前连续两日小幅反弹。分析师指出，今日公布的官方PMI数据偏暖，但大盘缺乏持续反弹动力，昨日大涨的房地产板块领跌；不过大盘整体风险不大，料后市将以区间窄幅震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,317.19点，跌20.67点或0.62%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点；本月该指数累计下跌2.24%，创年内最大单月跌幅。今日上海A股成交额为1,919亿元人民币，上日为2,176亿元。

“年底大家有各种减仓的因素，这个因素市场是没有化解完的。”信达证券分析师谷永涛称。

他指出，短期利空因素未如市场原本担心的那么大，临近年底前期涨幅较大的板块存在减持压力，但大部分股票估值水平较为合理，因此沪综指3,300点以下杀跌动能将逐渐减弱。而房地产板块基本面未出现明显向好的变化，板块轮动致今日出现明显获利回吐压力。

上证地产类指数收跌1.44%；昨日收盘接近涨停并创出盘中历史新高的地产股龙头--万科A(000002.SZ)今日收挫7.69%。

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为79.4%，创八个月新高，不过未来一个月大多基金经理选择减股票仓位。基金经理对中期走势仍持乐观态度，但认为年底前A股将经历一次调整，需要规避。

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变。

沪深300指数.CSI300收报4,006.10点，跌1.18%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,982.0点，跌1.46%，成交17,217手。沪股通和深股通分别净卖出2亿元和净卖出4.68亿元。（完）