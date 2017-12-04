沪综指收创近三个半月新低 市场整体偏弱个股杀跌力度加大

路透北京12月4日 - 中国股市沪综指周一收跌，创近三个半月新低。分析师指出，受周末政策面和本周资金面偏紧预期影响，今日大盘低开后略有反弹，但市场整体偏弱，个股杀跌力度较大跌停家数较多。由于短期技术指标超卖，料指数下跌速度或将减缓，短期需关注下半周宏观数据对大盘的扰动。

沪综指.SSEC收报3,309.62点，跌8.00点或0.24%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点；今日上海A股成交额为1,849亿元人民币，上日为1,774亿元。

“周末监管层对高送转的表态直接带动了次新股的下杀，而且前期的5G概念普遍回落。”首创证券高级投顾张彦芸称，本周公开市场到期量较高，同时本周二级市场解禁市值量较大，这两点造成市场对本周流动性预期偏紧。

临近年底，中国少数上市公司已开始预披露年度分红预案。证监会新闻发言人高莉周五表示，下一步，将持续对上市公司“高送转”行为保持高压态势，不断净化资本市场环境。

据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期，其中今日到期900亿元；另外，本周三（6日）还有1,880亿元中期借贷便利（MLF）到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,870亿元MLF到期。

瑞银证券策略分析师高挺周一发表研报则认为，近期市场回调只是短期现象，投资者可能对一些涨幅较大的个股估值有所顾虑、选择获利了结；他预计，2018年随着盈利继续稳健增长，A股在当前的估值基础上仍有进一步上涨空间。

荣晟环保(603165.SS)此前发布的2017年度分红预案为，每10股派发现金红利3元送红股7股，另以资本公积金每10股转增14股，周末晚间公司发布了高送转预案变更公告，今日该股以跌停报收。今日两市有逾70只个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,018.86点，涨0.52%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,999点，涨0.33%，成交15,109手。沪股通和深股通分别净卖出3.02亿元和净买入2.79亿元。（完）