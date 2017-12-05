沪综指续收创近三个半月新低 指标股护盘中小盘股持续调整

路透北京12月5日 - 中国股市沪综指周二放量收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势下探，但盘中板块分化较为严重，以上证50指数为代表的指标股走势坚挺，护盘迹象明显，但中小盘股则大幅调整，化工板块领跌。目前市场心态不稳，致投资者获利了结心态加剧，料后市大盘将维持弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报3,303.68点，跌5.94点或0.18%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点；今日上海A股成交额为2,432亿元人民币，较上日1,849亿元增逾三成。

“今天主要是50指标股在稳定市场，杀跌的主要是高估的新股和次新股，还有前期涨得多的板块。”新时代证券分析师孙卫党称。

他并表示，目前指标股护盘迹象明显，大盘指数暂时得以稳定，现在主力资金通过指标股对市场的控盘能力较强，护盘显示主力对目前位置的认同，短期即使沪综指跌破3,300点整数关口，料后续下探空间也不大。

上证50指数收升1.70%，创业板指数P收跌2.18%，鲁西化工(000830.SZ)等两市逾20只股票跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,040.17点，涨0.53%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,017.2点，涨0.37%，成交15,104手。沪股通和深股通分别净卖出27.15亿元和净卖出4.17亿元。（完）