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沪综指续创近三个半月新低 中小盘股尾市反弹大盘跌幅收窄
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2017年12月6日 / 早上7点23分 / 1 天前

沪综指续创近三个半月新低 中小盘股尾市反弹大盘跌幅收窄

1 分钟阅读

路透北京12月6日 - 中国股市沪综指周三缩量收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，今日大盘低开低走，近两日护盘的指标股加入调整行列，令指数破位并形成较大下跌，但尾市中小盘股出现强力反弹，助大盘收窄跌幅。由于年末资金面偏紧，加之机构调仓，市场缺乏新的做多题材和个股，料后市仍将延续弱势调整态势。 　

沪综指.SSEC收报3,293.97点，跌9.71点或0.29%，盘中最低跌至3,254.61点，跌幅近1.5%；此前收盘低点为8月24日的3,271.51点；今日上海A股成交额为1,790亿元人民币，较上日2,432亿元缩近三成。

“今天沪指跌破了3,300点，市场还是有些恐慌。”联讯证券分析师陈勇称，此前两日部分个股跌幅较大，但指标股护盘使得指数相对稳健。今日指标股开始调整，大盘大跌并形成破位，对市场人气的杀伤力比较明显。

他认为，年末资金面偏紧，机构在获利比较丰厚的股票上兑现利润，加之近期高送转题材的炒作也被加强监管，市场没有新的做多题材和个股；且市场预期明年金融监管力度将加强，地缘政治也对市场形成扰动，多因素令利空因素居于主导地位，市场本身的弱势比较难以扭转。

他并称，目前从业绩和成长性来判断，大盘下跌空间不会太大。现在市场下跌可能会错杀部分个股，预计大盘稳定后，白马蓝筹股和与估值水平比较匹配的成长股，未来将会逐渐走好。

创业板指数P尾盘大幅拉升，收涨1.46%，逾15只中小板和创业板个股涨停；工商银行(601398.SS)收跌0.50%，宝钢股份(600019.SS)收跌5.56%。

沪深300指数.CSI300收报4,015.82点，跌0.60%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,988点，跌0.85%，成交17,224手。沪股通和深股通分别净卖出38.3亿元和净卖出0.20亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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