沪综指连二日收升 软件信息板块领涨大盘重返3,300点

路透北京12月11日 - 中国股市沪综指周一连二日收升。分析师指出，今日大盘延续上周五反弹行情高开高走，软件信息板块领涨，沪综指回补上周跳空缺口并重新站上3,300点大关。料上半周市场有望在相对宽松环境下继续反弹，但周四公布宏观经济数据、美国大概率宣布加息以及周五期指交割或将对行情形成一定压制。

沪综指.SSEC收报3,322.20点，涨32.21点或0.98%；今日上海A股成交额为1,729亿元人民币，上日为1,656亿元。

“在本周到期量不大的背景下，央行公开市场净投放提前释放流动性缓解周四美联储加息预期影响，IPO保持地量发行、场内杠杆资金与沪股通联袂抄底。”首创证券高级投顾张彦芸称指出。

她认为，周五召开中央政治局会议上主席再提数字经济，在国家大数据战略背景下软件信息大数据板块强势领涨。作为互联互通人工智能的基础数据分析近年得到了快速的发展，在下游需求持续景气下，行业未来仍有较大的市场空间。

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行总额800亿元人民币逆回购操作，七天和28天期各半。据此计算，单日将净投放200亿元。据路透统计，本周公开市场共有4,800亿元逆回购到期，其中今日到期600亿元。

证监会此前下发新一批五家企业IPO批文，募资总额至多24亿元。

今日数据港(603881.SS)、海量数据(603138.SS)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,069.50点，涨1.65%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,067.4点，涨1.71%，成交16,388手。沪股通和深股通分别净买入10.66亿元和净买入5.97亿元。（完）