沪综指震荡收跌逾1% 指标股上攻无力大盘回吐前日涨幅

路透北京12月12日 - 中国股市沪综指周二震荡收跌逾1%。分析师指出，经过连续两日反弹后，今日大盘掉头回落，全部回吐昨日涨幅。由于前两日大盘反弹缺乏成交量配合，市场仍为存量资金博弈行情，导致反弹缺乏连续性而夭折。但沪综指3,250点附近仍存在明显支撑，料短期大盘不会深幅调整，仍有望在3,300点附近维持震荡。

沪综指.SSEC收报3,280.81点，跌41.39点或1.25%；今日上海A股成交额为1,609亿元人民币，上日为1,729亿元。

“今天还是银行股和强周期指标股压制了指数，大盘盘中跳水，把昨天涨的全部吞噬完了。”开源证券策略分析师杨海指出。

他认为，市场担心明年大资管政策落地将对银行系产生不利影响，因此近期银行股走势震荡加剧，并带动前期涨幅较大的股票轮流下跌。美联储加息会议和中央经济工作会议将于近期召开，基本面明确前难以吸引增量资金介入，反弹行情昙花一现。

上证银行股指数收跌1.28%，张家港行(002839.SZ)收跌7.03%；上证大宗商品股票指数收跌0.61%，贵州燃气(600903.SS)收跌7.97%。

沪深300指数.CSI300收报4,016.02点，跌1.31%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,010.2点，跌1.14%，成交14,903手。沪股通和深股通分别净卖出4.9亿元和净卖出1.7亿元。（完）