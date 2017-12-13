沪综指缩量收升 美联储利率决议前市场观望氛围仍浓厚

路透北京12月13日 - 中国股市沪综指周三缩量收升。分析师指出，今日大盘早盘走势相对平静，午后略有反弹，尾盘指数加速上扬，航空股领涨。美联储即将公布利率决议，加之明日也将公布国内宏观经济数据，场内观望情绪仍然浓厚。而短期大盘蓝筹股调整时间尚不充分，市场仍处于震荡筑底过程中。

沪综指.SSEC收报3,303.04点，涨22.23点或0.68%；今日上海A股成交额为1,452亿元人民币，创近半年新低，上日为1,609亿元。此前成交额低点为2017年6月30日的1,432亿元。

“现在是机构更愿意观察的时候，资金不急于动作；昨天大盘杀了一下大家又不愿意动了。”联讯证券策略分析师陈勇指出。

他认为，目前大盘蓝筹股估值提升行情已近尾声，大部分蓝筹股正经历长期上涨途中的修整，市场仍需一段时间重新积蓄动能，因此立即重启行情的可能性不大。另外年底市场资金开始为明年布局寻找新热点，机构资金借此时机开始调仓换股，料大盘休整时间将有所延长。

他并指出，美联储即将公布利率决议，虽然市场预期加息是大概率事件，但机构资金更愿意等待消息明朗之后再出手，因此今日成交相对清淡。

外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将升息，但更重要的是，美联储可能会就特朗普政府税改将如何影响美国经济给出迄今最为强烈的暗示。投资者将密切关注，美联储将如何在刺激经济增长与当前的疲弱通胀和低迷薪资增长之间取得平衡，后者已经抑制了一些决策者对升息的意愿。

中国国航(601111.SS)收升9.63%，南方航空(600029.SS)收升6.98%。

沪深300指数.CSI300收报4,050.09点，涨0.85%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,046.6点，涨0.50%，成交14,235手。沪股通和深股通分别净买入21.6亿元和净买入8.57亿元。（完）