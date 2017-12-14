沪综指小幅收跌 美联储加息符合预期大盘持续弱势震荡

路透北京12月14日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌。分析师指出，市场对美联储加息市场已有预期，同时今日经济数据符合预期，大盘早盘反弹乏力，随后再度弱势震荡寻底，券商保险股跌幅居前。由于年底资金面持续偏紧，市场弱势行情难有改观，料沪综指将在3,300点附近反复震荡，后市需密切关注量能变化。

沪综指.SSEC收报3,292.44点，跌10.60点或0.32%；今日上海A股成交额为1,513亿元人民币，上日为1,452亿元。

“本身年底资金就紧张，美国加息带动国内调高回购利率，整个资金面还是偏紧，这可能是影响年底行情的主要原因。”新时代证券分析师孙卫党指出。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。

孙卫党认为，近期券商股下跌主要和市场整体成交量水平下滑有较大关系，在价值投资理念的引导下，今后部分绩差股可能会无人问津，而蓝筹股则以机构持有为主，因此明年市场成交量将会逐渐下降。

他并指出，尽管今日经济数据符合预期，对市场影响不大，但市场对明年的通胀预期已逐渐抬头，涨价因素将逐渐向下游传导，明年中下游产品涨价的概率可能会加大，虽然市场对周期股的炒作已经开始降温，但周期股后市仍将出现分化。

中国11月工业、投资增速继续回落，消费增速略升，基本符合市场预期，预示四季度经济将有所回落，但波幅不会过大；预计12月将继续保持平稳走势，实现全年经济增长目标已成定局。

华泰证券(601688.SS)收跌3.64%，中国人寿(601628.SS)收跌2.96%。

沪深300指数.CSI300收报4,026.15点，跌0.59%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,030.0点，跌0.41%，成交10,951手。沪股通和深股通分别净买入2.48亿元和净买入4.61亿元。（完）