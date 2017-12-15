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沪综指收跌至四个月新低 钢铁、水泥等周期股领跌
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#中国财经
December 15, 2017 / 7:17 AM / a day ago

沪综指收跌至四个月新低 钢铁、水泥等周期股领跌

1 分钟阅读

路透北京12月15日 - 中国股市沪综指周五收跌至四个月新低。分析师指出，今日市场弱势整理，股指低开低走，盘中热点散乱且持续性较差，以钢铁、水泥板块为代表的周期股跌幅居前，成交量持续低迷。短期看，预计沪综指将在3,250点-3,350点之间进行震荡拉锯。 　

沪综指.SSEC收报3,266.14点，跌26.30点或0.80%；此前收盘低点为8月16日的3,246.45点；本周该指数累计下跌0.72%；连续第五周下跌；今日上海A股成交额为1,617亿元人民币，上日为1,513亿元。

“短期大盘缺少上涨的动力，大盘整体疲软局面短期内难有根本性改变。”国盛证券分析师刘旻称。

    他指出，年末资金面相对紧张，市场热点散乱，赚钱效应下降，投资者着眼于明年行情进行调仓换股，倾向于持币观望，短期交易意愿降低，致市场成交量始终无法有效放大，成为制约大盘反弹的最重要因素，但地量成交额也制约了做空力量，因此大盘整体调幅有限，出现系统性大跌的概率较小。

    上证能源行业指数收跌0.99%，华新水泥(600801.SS)收跌5.25%，方大特钢(600507.SS)收跌6.31%。

    沪深300指数.CSI300收报3,980.86点，跌1.12%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,977.0点，跌1.2%，成交16,911手。沪股通和深股通分别净卖出10.65亿元和净卖出14.59亿元。（完）

    发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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