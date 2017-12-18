沪综指微收升 煤炭、钢铁板块强力反弹大盘探底回升

路透北京12月18日 - 中国股市沪综指周一微收升。分析师指出，今日早盘市场在煤炭、钢铁板块反弹的带动下试图冲高，但市场情绪低迷致大盘重拾弱势，沪综指盘中再创本轮调整新低，尾盘指数在周期股的强力拉升下翻红。本周外部干扰因素较少，且大盘技术指标已经超卖，料短期大盘不具备大幅下跌空间。

沪综指.SSEC收报3,267.92点，涨1.78点或0.05%；日低点为3,254.18点，今日上海A股成交额为1,496亿元人民币，上日为1,617亿元。

“早盘市场如期震荡探底，但沪股通持续进场抄底，指数在煤炭、钢铁带动下超跌反弹，修复分钟线底背离。”首创证券高级投资顾问张彦芸称。

她指出，上周领涨的新零售板块今日出现在跌幅前列，永辉超市(601933.SS)复牌大股东继续减持，而腾讯(0700.HK)不再加码致该股高开低走，并引发板块整体获利回吐。前期热点芯片概念股在出现阶段性高点后有获利兑现要求，加之零售业态的“改革”短期不可能一蹴而就，因此新零售板块日后走势仍需观察。

中国永辉超市股份有限公司周一公告披露腾讯(0700.HK)入股细节，公司控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁上周五已签署协议，向腾讯旗下林芝腾讯科技公司转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股，占总股本的5%，转让对价42.16亿元人民币。

上证能源行业指数收升1.81%，山西焦化(600740.SS)、潞安环能(601699.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,985.29点，涨0.11%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,984.8点，涨0.13%，成交14,821手。沪股通和深股通分别净买入15.44亿元和净买入4.42亿元。（完）