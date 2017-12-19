沪综指连二日收升 市场氛围回暖金融板块领涨

路透北京12月19日 - 中国股市沪综指周二连二日收升。分析师指出，今日大盘一路震荡走高，沪综指以全日最高点收盘，金融板块和以中小盘股为代表的成长股领涨。此前市场调整时间较长，从累计跌幅和交易量观察，大盘于上周已开始逐步企稳，在昨日小幅反弹基础上，今天市场做多氛围有所回暖，料短期大盘将逐渐企稳。

沪综指.SSEC收报3,296.54点，涨28.62点或0.88%；今日上海A股成交额为1,507亿元人民币，上日为1,496亿元。

“之前家电、食品饮料板块早就开始反弹了，包括一些成长股，今天大盘主要靠金融股反弹。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他指出，在央行的调控下，本轮资金面紧张的压力正逐渐缓解，此前市场担忧的年末资金面有望保持基本稳定。但两市量能未能有效放大，显示增量资金仍维持较为谨慎的态度。

上证银行股指数收涨1.36%，新华保险(601336.SS)收涨6.69%。

沪深300指数.CSI300收报4,035.33点，涨1.26%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,044.0点，涨1.54%，成交14,708手。沪股通和深股通分别净买入9.09亿元和净买入8.02亿元。（完）