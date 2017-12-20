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December 20, 2017 / 7:19 AM / 6 days ago

沪综指小幅收低周期股领跌 静待中央经济会议政策明朗

1 分钟阅读

路透北京12月20日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，今日中央经济工作会议即将闭幕，市场静待政策明朗，加之年底投资者交易意愿降低，场内观望氛围浓厚，盘中热点乏善可陈，周期股跌幅居前。短线大盘仍将继续修复技术指标，总体上维持震荡筑底行情。 　

沪综指.SSEC收报3,287.61点，跌8.93点或0.27%；今日上海A股成交额为1,679亿元人民币，上日为1,507亿元。

“大盘在这个位置经过前期的调整后，现在还处于形态修复的阶段，年底投资者也都处于观望中。”联讯证券策略分析师陈勇称。

    他指出，现在盘面上表现较好的多为业绩比较确定的消费类股票，如白酒、家电板块，而周期股前期虽有止跌迹象，但考虑到经济的波动且冬季是淡季，市场不愿贸然大规模做多；另外年底部分科技创新企业业绩不及市场预期，担忧加剧致最近科技股调整幅度较大。

    中央经济工作会议于本周一召开，本次会议将回顾2017年中国经济表现，并为2018年作出规划。

    上证大宗商品股票指数收跌0.78%，其中八一钢铁(600581.SS)收挫6.58%。

    沪深300指数.CSI300收报4,030.49点，跌0.12%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,029.0点，跌0.25%，成交13,760手。沪股通和深股通分别净卖出5.17亿元和净卖出2.82亿元。（完）

    发稿 张晓翀；审校 张喜良

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