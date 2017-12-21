FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
沪综指收升 中央经济工作会议消息提振大盘重返3,300点
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
深度分析
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
财经视点
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
December 21, 2017 / 7:16 AM / 4 days ago

沪综指收升 中央经济工作会议消息提振大盘重返3,300点

1 分钟阅读

路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周四收升。分析师指出，受刚结束的中央经济工作会议消息提振，今日市场出现反弹行情，股指收红重返3,300点。但年末资金面依然较紧，大盘整体成交量仍保持在较低水平，导致热点持续性较差，人气依然不足，沪综指3,300点上方的压力仍很明显。 　

沪综指.SSEC收报3,300.06点，涨12.45点或0.38%；今日上海A股成交额为1,736亿元人民币，上日为1,679亿元。

“昨天刚刚开完中央经济工作会议，在报告中的亮点今天市场都体现出来，市场有些热点启动的迹象。”开源证券策略分析师杨海称。

    他指出，受会议内容影响，今天盘中那些符合明年经济工作要求的题材股走势较为强劲。但由于中期看市场仍以防风险为主，料期间出现大级别行情的可能性不大。

    决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

    深南电路(002916.SZ)、中环环保(300692.SZ)涨停报收。

    沪深300指数.CSI300收报4,067.85点，涨0.93%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,082.0点，涨1.34%，成交18,722手。沪股通和深股通分别净买入7.4亿元和净买入6.24亿元。（完）

    发稿 张晓翀；审校 曾祥进

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below