沪综指收跌近1% 年末资金面趋紧加剧大盘调整压力

路透北京12月27日 - 中国股市沪综指周三收跌近1%。分析师指出，今日早盘市场窄幅震荡，午后受资金面趋紧影响出现较大幅度跳水，将前日涨幅悉数吞没。盘中个股走势分化，今年累积涨幅较大的消费股偏弱，新能源汽车股则受利好消息刺激集体走升。料年底前大盘受制于资金面等因素无法形成上涨合力，短线将维持低位震荡走势。

沪综指.SSEC收报3,275.78点，跌30.34点或0.92%；今日上海A股成交额为1,981亿元人民币，上日为1,746亿元。

“国债逆回购在年底出现了大幅上涨，表明还是有一些结账的压力，所以短期大家也不敢发力做多。”联讯证券分析师陈勇表示。

他认为，短期油价再涨带动大宗商品反弹，对周期股上涨形成短期催化剂，同时年底投资者倾向于选择低价周期股，因此今日周期股走势相对坚挺，不过目前市场仍为存量资金博弈，热点难以形成合力，周期股上涨令消费股存在资金流出的压力。

中国银行间市场周三资金面整体趋于收敛，隔夜供给亦显少，而跨年资金价格则大幅飙升，非银机构受冲击尤其大，其七天品种融入利率已触及20%；交易所质押回购利率亦跟随走高，七天以内资金利率均升至了15%以上，隔夜更是冲破16%。

今日受财政部新能源汽车免征车辆购置税政策影响，汽车板块整体走强，亚星汽车(600213.SS)、金杯汽车(600609.SS)涨停报收；医药、通信等消费板块则下跌，京新药业(002020.SZ)收跌9.61%。

中国财政部、税务总局、工信部等四部门日前联合发布公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

沪深300指数.CSI300收报3,991.21点，跌1.54%；沪深300指数期货主力1月合约收报3,991.4点，跌1.87%，成交16,135手。沪股通和深股通分别净买入7.98亿元和净买入1.3亿元。（完）