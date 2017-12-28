沪综指收升 贵州茅台提价刺激白酒和周期股领涨

路透上海12月28日 - 中国股市沪综指周四收升。分析师指出，蓝筹股贵州茅台宣布明年产品提价，带动白酒股整体走强，再加上有色和钢铁等其他具涨价题材的板块一同上扬，对指数上涨贡献较大；但年底资金面偏紧，中小市值板块午后走势转弱，大盘宽幅震荡格局仍未被打破。

沪综指.SSEC收报3,296.38点，涨20.60点或0.63%；今日上海A股成交额为2,079亿元人民币，上日为1,981元。

“茅台一涨价，就刺激了其他有涨价题材的周期股，而且前期调整较充分的个股也反弹了一把。”东北证券策略分析师沈正阳指出。

他说，临近年末，场内资金面趋紧，股指没有持续反弹的基础，估计沪综指近期仍会在3,300点附近盘整。

贵州茅台(600519.SS)宣布明年起茅台酒平均上调18%，这无疑将增厚上市公司明年利润。

贵州茅台股价周四收升8.21%至718.69元，日高719.90元离历史高点719.96元仅一步之遥，并带动其他白酒饮料股上扬。有色金属和钢铁等板块亦涨幅居前，中孚实业(600595.SS)、神火股份(000933.SZ)等多只个股涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,018.90点，涨0.69%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,030点，涨0.65%，成交14,808手。沪股通和深股通分别净买入15.9亿元和净买入14.6亿元。（完）