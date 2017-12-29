沪综指续收升 芯片股领涨惟年内最后交易日市场交投偏淡

路透北京12月29日 - 中国股市沪综指周五收升，连两日上涨，2017年全年则累计升6.56%。分析师指出，今日为2017年最后一个交易日，市场交投偏淡，大盘运行较为平稳。受国产芯片再获突破利好消息刺激，国产芯片概念股领涨。展望后市，大盘将围绕3,300点继续窄幅震荡。

沪综指.SSEC收报3,307.17点，涨10.79点或0.33%；该指数本周累计涨幅0.31%；本月则累计下跌0.30%；今日上海A股成交额为1,702亿元人民币，上日为2,079元。

“之前大盘调得比较多，指标股也都调下来了，今天是今年最后一个交易日，尾市通常会拉一下。”新时代证券策略分析师孙卫党指出。

他说，今年A股行情贯穿价值投资的理念，个股二八分化格局明显，大盘蓝筹股表现得更为突出，而中小盘股走势则以挤压多年形成的估值泡沫为主。

据科技日报报导称，近日国产自主设计研发的新一代x86处理器问世，该系列处理器是兆芯第一款采用SOC设计的通用CPU，同时也是国内第一款支持双通道DDR4内存的国产通用CPU。

今天国产芯片概念股活跃走强，北京君正(300223.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,030.86点，涨0.30%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,039.8点，涨0.24%，成交12,676手。沪股通和深股通分别净买入8.71亿元和净买入7.7亿元。（完）