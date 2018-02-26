沪综指收升1.2%至近三周新高 注册制延迟令中小盘股大幅反弹

路透上海2月26日 - 中国股市沪综指周一收升逾1.2%至近三周新高，连六日上涨。分析师指出，注册制延迟的消息，对中小盘股无疑是一大利好因素，今日中小市值股走势强劲，成为新领涨板块；再加上全国两会临近，政策面环境偏暖，大盘延续近日的反弹走势。

沪综指.SSEC收报3,329.57点，涨40.55点或1.23%，此前收盘高点为2月6日的3,370.65点；今日上海A股成交额为2,131亿元人民币，较上日的1,593亿元增逾三成。

“注册制的推迟，说明条件还不成熟，这对中小盘股是一个利好因素。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

新华视点上周五称，受国务院委托，中国证监会主席刘士余周五向全国人大常委会作说明，建议股票发行注册制授权决定期限延长二年至2020年2月29日。新华网同日报导称，推出注册制改革仍需很多努力，现在还很难做出“注册制改革条件已经成熟”的判断。

钱启敏还指出，随着全国人大和政协的会期临近，大盘也进入每年一度的“两会周期”，按以往惯例，投资者或多或少会有一些政策利好预期，为大盘营造一个好的环境。

创业板指数P收升3.61%，两市约70个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,118.42点，涨1.16%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,108.2点，涨1.64%，成交19,275手。沪股通和深股通分别净买入21亿元和净买入13亿元。（完）