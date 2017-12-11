提高直接融资比重仅靠IPO不现实 要拓展新融资渠道--人民日报

路透北京12月11日 - 针对近期可转债上市首日即跌破面值的情况，人民日报周一刊登文章称，虽然短期市场有所波动，但从长远看，可转债仍是一个颇具潜力的融资渠道。事实上，让直接融资比重再上台阶，仅靠公开股票市场“一肩扛”不现实，还需要综合考虑融资者和投资者的诉求，开辟更多受市场欢迎的渠道。

文章称，尽管今年直接融资的市场规模、市场品种、机制创新等取得了明显进展，但总体还是“股市强、债市弱”、股票的“公开市场强、其他市场弱”。要拓展新融资渠道，提高直接融资比重是未来金融结构优化的重要方向，也是增强金融服务实体经济能力的发力点。

“作为兼具股性和债性的金融产品，可转债触及了投融资双方的共振点。”文章称，从历史上看，可转债确实也显示出“牛市跟涨、熊市跌少”的特性，具备一定穿越牛熊的潜力。

文章并称，长期以来，企业对直接融资其实是抱有很大热情的。但在实际情况中，直接融资会显得有些“高冷”，较高的门槛让很多企业望而却步。尤其是交易所市场，处于资本市场顶端，但对企业资质要求高，市场容量也有限，能进入其中的只能是少数“幸运儿”。

因此，要开辟新渠道，需要市场的层次更多些，每个层次的融资功能更强些，让不同发展阶段和发展水平的企业尤其是创新创业企业，也能在资本市场找到安身之所。除了股票，企业从自身情况出发，也可能会考虑债券。

对于可转债的火爆，文章称，这表明其中的创新空间也很大，诸如绿色债券、可续期债券、高收益债券、可交换债等，都能为企业创造更适合的债券融资机会。

此外，要发展更多元的直接融资，不仅是实体经济发展的需要，也能为投资者的理财“菜单”添上更多花样，让不同人都能找到对口味的理财产品。

文章并强调，拓展新融资渠道时，要特别注意投资者利益的保护。以近期上市的新债开盘价已慢慢走低甚至出现“破发”现象为例，说明依靠“打新”套利收益来吸引投资者并非长久之计。此外，一些公司大股东大量减持手中的可转债，在短期内巨额套利，已引发市场不满，对这些苗头性问题，在监管上也应保持密切关注。（完）