沪综指收升1.2%至逾一个月新高 资金面担忧缓解周期股领涨

路透北京1月2日 - 中国股市沪综指周二放量收升1.2%至逾一个月新高，录得新年首日开门红，并创逾四个月最大单日涨幅。分析师指出，新年伊始，市场对资金面担忧有所缓解，同时有关临时准备金动用安排的消息令大盘高开高走，受周期行业年报可能较出色的预期提振，今日权重股和周期股整体走强。

沪综指.SSEC收报3,348.33点，涨41.16点或1.24%；此前收盘高点为2017年11月24日的3,353.82点，此前最大单日涨幅为去年8月25日的1.83%；今日上海A股成交额为2,276亿元人民币，上日为1,702亿元。

“今天开门红，上涨的股票以强周期为主。”开源证券策略分析师杨海指出，强周期行业2017年报盈利保持增长，市场会给它们一个合理的估值溢价空间，所以它们在元旦后第一天就上涨，这符合年报业绩预期的逻辑。

他说，每年年初资金面比较宽松，支撑A股市场出现一波行情。今年已有上市公司公布年报发布时间，意味者今年的年报行情可能会提前。

他并认为，2017年环保政策执行力度较大，支撑强周期行业产品价格较高，并导致2017年报可能会较靓丽，2018年环保考核力度将加强，使得煤炭、化工产品等价格受政策影响还将在高位持续一段时间，新年伊始，强周期股票上行符合市场业绩炒作的规律。

中国央行年前公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

上证大宗商品股票指数收升2.06%，福建水泥(600802.SS)、方大特钢(600507.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,087.40点，涨1.40%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,104点，涨1.65%，成交14,290手。沪股通和深股通分别净买入21.13亿元和净买入14亿元。（完）