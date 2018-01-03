沪综指收升创近一个半月新高 雄安新区和水泥建材板块领涨

路透北京1月3日 - 中国股市沪综指周三收升，创近一个半月新高。分析师指出，今天大盘延续了昨天的反弹，市场对资金面紧张的担忧进一步消除，场内做多情绪较高，但午后保险股走弱带动股指略有调整。受消息刺激，雄安新区概念股和水泥建材板块领涨，在连四日走升后，料后市大盘上涨节奏将趋缓。

沪综指.SSEC收报3,369.11点，涨20.78点或0.62%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点，今日上海A股成交额为2,582亿元人民币，上日为2,276亿元。

“反弹已经展开，只是说这个节奏不要涨太快，出现这种变化主要还是流动性的改善。”联讯证券策略分析师陈勇指出。

他认为，央行定向降准一月份开始实施，另外央行对春节期间的流动性管理，也对市场资金紧张状况有预先防范的作用。总体看，一月份市场流动性状况将有较大改观。在没有外在因素干扰情况下，流动性改善为市场提供了补涨的机会，近期港股领先于A股上涨。

他并指出，近期周期股走势较强，加之今天雄安新区的利好消息，对建材、水泥、环保等板块构成利好支持。

今日雄安新区及水泥建材板块领涨，金隅股份(601992.SS)、保变电气(600550.SS)等多只个股涨停。

京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开，国务院副总理张高丽主持会议并总结了近年京津冀协同发展工作，讨论审议河北雄安新区规划框架等有关文件，研究部署下一步重点工作。

沪深300指数.CSI300收报4,111.39点，涨0.59%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,121.6点，涨0.63%，成交16,132手。沪股通和深股通分别净买入26.92亿元和净买入19.37亿元。（完）