沪综指收升续创近一个半月新高 油气板块领涨大盘

路透北京1月4日 - 中国股市沪综指周四收升，续创近一个半月新高。分析师指出，今天大盘惯性上涨，中国石化(600028.SS)在盘中快速拉涨，并带动油气板块领涨大盘。但短期连涨令抛压加重，大盘短线可能将面临调整，以修复处于超买状态的短期技术指标。

沪综指.SSEC收报3,385.71点，涨16.60点或0.49%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点，今日上海A股成交额为2,429亿元人民币，上日为2,582亿元。

“今天市场走势属于五连阳，但是也出现了盘中冲高回落。”首创证券高级投资顾问张彦芸表示，目前指数连涨远离了均线系统，盘面和技术上均出现调整的要求。

她表示，隔夜油价创近年新高，加之近期天然气供应出现不足，价格大幅上涨，市场预期消费量增长将推动油气改革的良好发展势头保持下去，受此双重因素激励，今天石油板块、油气改革概念股受到市场资金关注，股价大幅走强。

油价周四仍处于两年半高位附近，伊朗局势紧张以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产仍令市场供应收紧。除了在2015年5月曾暂短触及盘中高位，上述价位是2014年12月以来油价触及的最高位。

石化油服(600871.SS)涨停报收，中国石化收升6.65%。

沪深300指数.CSI300收报4,128.81点，涨0.42%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,135.8点，涨0.22%，成交13,158手。沪股通和深股通分别净买入28.17亿元和净买入17.03亿元。（完）