沪综指连六日收升续创近一个半月新高 地产股集体走强

路透北京1月5日 - 中国股市沪综指周五连六日收升，续创近一个半月新高。分析师指出，经过连续上涨之后，今日大盘震荡整理为主，权重股表现略强于中小盘股支撑股指。前期强势的板块均出现不同程度的调整，房地产板块和银行板块成为护盘的主要力量。预计短期大盘需进行回抽整固，随后将重拾升势。

沪综指.SSEC收报3,391.75点，涨6.04点或0.18%，此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；本周该指数累计上涨2.56%，创一年半最大单周涨幅。今日上海A股成交额为2,480亿元人民币，上日为2,429亿元。

“地产股前期相对于其他权重板块没怎么上涨，存在一种技术上的补涨需求。多方利用了这种补涨需求进行护盘。”国盛证券策略分析师刘旻称。

他表示，市场在前期的上涨中热点较为分散，且缺少持续性热点，这使得多方力量难以汇集，本周市场成交量虽有明显回升，但还不足以攻破3,400点上方的较大压力，加之市场短期累积了较大的涨幅，需要进行技术性的震荡整理消化，因此指数在盘中进行震荡也在意料之中。

今日地产股集体走强，地产类指数收升3.5%，荣安地产(000517.SZ)收报涨停，世茂股份(600823.SS)收升9.61%。

沪深300指数.CSI300收报4,138.75点，涨0.24%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,148.2点，涨0.45%，成交12,629手。沪股通和深股通分别净买入10.38亿元和净买入15.68亿元。（完）