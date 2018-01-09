沪综指连八日收升创逾一个半月新高 消费板块再度走强

路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周二连八日上涨，收创逾一个半月新高。分析师指出，今日大盘继续稳步攀升，但量能出现一定萎缩。近日沪综指连续上涨，短线指标调整压力较大，另外前期周期股也需消化获利盘，不过今天消费板块有所走强，对维持市场人气起到关键作用。

沪综指.SSEC收报3,413.94点，涨4.42点或0.13%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；今日上海A股成交额为2,381亿元人民币，上日为2,859亿元。

“市场在3,400点上方可能有点压力。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。

他表示，现在港股与A股联动性较强，恒生指数在30,000点整数关口附近也开始进行休整，A股目前的走势更多是跟随港股。另外市场目前关注的个股仍以大公司股票为主，大市值公司的股票估值较低。短期市场风格在非周期和周期股之间相互切换，非周期股今日走势相对稳健，对指数起到了一定的稳定作用。

今日贵州茅台(600519.SS)、美的集团(000333.SZ)、小天鹅A(000418.SZ)等龙头股续创历史新高，贵州茅台收升4.04%，美的集团收升3.16%，小天鹅A收升9.34%。

沪深300指数.CSI300收报4,189.3点，涨0.7%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,197.4点，涨0.94%，成交13,392手。沪股通和深股通分别净买入14.72亿元和净买入16.04亿元。（完）