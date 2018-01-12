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沪综指连11日收升至七周新高 大盘震荡中修复技术指标
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#中国财经
January 12, 2018 / 7:17 AM / a day ago

沪综指连11日收升至七周新高 大盘震荡中修复技术指标

1 分钟阅读

路透北京1月12日 - 中国股市沪综指周五连11日收升，创七周收盘新高。分析师指出，今天股指盘中在五日均线上方震荡，家电、钢铁、房地产、白酒和银行等板块领涨。预计短期大盘将在前期高点下方继续震荡，市场通过以时间换取空间的方式，修复处于超买状态的技术指标。 　

沪综指.SSEC收报3,428.94点，涨3.59点或0.10%，此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；本周该指数累计上涨1.1%；今日上海A股成交额为2,158亿元人民币，上日为2,182亿元。

“大盘短期的震荡是一种技术性修整，将有利于大盘未来的上涨。”国盛证券策略分析师刘旻认为。

    他认为，虽然短期大盘连续收阳，但本周三、四沪综指在盘中以窄幅震荡为主，仅靠尾盘部分权重股的强势上涨拉升而收阳，表明大盘经过短期连续上涨后，累积了相当的浮盈筹码，部分技术指标已处于高位或超买状态，需要进行技术性修复。

    他并预计，市场短期出现大幅下跌的概率较低。目前人气已经复苏，投资者对后市看涨预期上涨，场外资金入场意愿明显增强。如短期大跌，场外资金将入场吸筹。另外，消费、资源、金融等权重股出现轮动走势，使得大盘在部分热点调整时，能够通过另外一些板块的上涨起到护盘的作用。

    今日上证金融地产行业指数收升0.71%，工商银行(601398.SS)收升0.64%，地产股香江控股(600162.SS)、大龙地产(600159.SS)收升涨停。

    沪深300指数.CSI300收报4,225.0点，涨0.46%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,229.0点，涨0.45%，成交13,165手。沪股通和深股通分别净买入15.92亿元和净买入6.93亿元。（完）

    发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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