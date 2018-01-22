沪综指连五日收升站上3,500点整数关口 再创逾两年新高

路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周一连五日收升，再创逾两年收盘新高。分析师指出，受上周末新股发行加速的影响，今日大盘低开，但煤炭钢铁板块率先走强带领指数翻红，尾市沪指一鼓作气站上3,500点整数关口，以创业板为代表的中小盘股相对活跃。

沪综指.SSEC收报3,501.36点，涨13.50点或0.39%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点。今日上海A股成交额为2,611亿元人民币，上日为2,940亿元。

“当前市场正处于主升浪中。”首创证券高级投资顾问张彦芸称，上周末新股发行有加速迹象，加之周内二级市场解禁数量较大，因此本周资金面并不宽松；但市场情绪相对乐观，大盘继续保持相对强势特征。

中国证监会上周五晚间公告称，当日核准新一批五家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额不超过67亿元。

张彦芸并指出，创业板权重股乐视网(300104.SZ)上周末表示将尽快复牌，其公告称巨额债务已于近期获得解决方案，对创业板形成利好效应，创业板指数今日领涨大盘，并带动部分跌幅较大的中小盘股反弹，料创业板的反弹有望持续。

今日创业板指数P收升2.32%，新钢股份(600782.SS)收升6.35%。

沪深300指数.CSI300收报4,336.60点，涨1.19%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,354.8点，涨1.17%，成交14,150手。沪股通和深股通分别净买入11.47亿元和净买入12.37亿元。（完）