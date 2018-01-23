沪综指收升1.3%创近25个月新高 银行股领涨

路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周二收升1.3%，创近25个月新高及5个月最大单日涨幅，并为连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘跳空高开后，全天指数维持在高位宽幅震荡，以银行地产为主的权重股再次走强，推动大盘加速上扬。短期市场情绪高涨，增量资金不断入场，料大盘将加速冲顶。

沪综指.SSEC收报3,546.51点，涨45.15点或1.29%，此前收盘高点为2015年12月30日的3,572.88点，此前最大单日涨幅为2017年8月25日的1.83%。今日上海A股成交额为2,818亿元人民币，上日为2,611亿元。

“市场现在还是很强，银行、地产类都起来了，反正都是低估值的股票。”新时代策略分析师孙卫党称。

他并指出，随着行情转暖，公募基金发行节奏和数量开始提速，上述增量资金选择继续流入绩优蓝筹股，反复推动蓝筹股价格走高。但指标股轮涨，造成短期股价上升过快，后市大盘调整压力加大。

上证银行股指数收升3.4%，建设银行(601939.SS)收升8.28%。

沪深300指数.CSI300收报4,382.61点，涨1.06%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,400点，涨1.28%，成交14,938手。沪股通和深股通分别净买入25.09亿元和净买入3.49亿元。（完）