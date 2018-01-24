沪综指收盘七连升续创近25个月新高 券商股接过领涨旗帜

路透上海1月24日 - 中国股市沪综指周三收盘小升，续创近25个月新高，为连续第七日上涨。分析师指出，前期领涨的银行地产股今日出现盘整，券商股成为新的领涨板块，再加上中小市值股反弹，大盘强势特征较为明显，继续震荡上攻。

沪综指.SSEC收报3,559.47点，涨12.97点或0.37%；此前收盘高点为2015年12月30日的3,572.88点。今日上海A股成交额为3,074亿元人民币，上日为2,818亿元。

“目前还是以存量资金为主，很难全面开花，...行情主线还是以价值投资为导向，前期的银行地产、现在的券商都是这个思路。”华西证券分析师毛胜指出。

他说，从上证50和沪深300.CSI300指数来看，价值股的强势特征相当明显，短期内大盘行情仍将以“填平价值洼地”为主要方向，其他相对滞涨的股票有短期补涨的机会。

国内最大券商中信证券(600030.SS)收升8.06%；创业板指数P收涨2.57%。

停牌逾九个月的乐视网(300104.SZ)复牌首日开盘即封跌停直至收市，收报13.8元，跌1.53元。

沪深300指数.CSI300收报4,389.89点，涨0.17%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,404.6点，涨0.4%，成交15,271手。沪股通和深股通分别净卖出5.5亿元和净买入9.8亿元。（完）