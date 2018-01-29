沪综指收跌近1%创一个半月最大单日跌幅 获利卖压集中释放

路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周一收跌近1%，创一个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘冲高回落，沪综指早盘刷新近期新高3,587点后，受白酒、保险等白马股跳水的拖累，获利卖压开始集中释放，股指逐波下跌，跌幅不断放大，对市场人气形成较大打击，料短期市场将转入调整走势。

沪综指.SSEC收报3,523.00点，跌35.13点或0.99%；此前最大单日跌幅为2017年12月12日的1.25%；今日上海A股成交额为2,851亿元人民币，上日为2,580亿元。

“周末监管趋严、央行连续四日净回笼、沪指日线指标背离、前期积累涨幅回吐、阶段涨幅完成等多因素共振，造成大盘回落调整。”首创证券高级投资顾问张彦芸指出。

她说，今天前期市场炒作较为集中的、涨幅较大的酿酒、保险、5G芯片等白马股调整较深，上述板块此前赚钱效应较强，今天大跌对市场人气有所打击。

中国证监会新闻发言人高莉上周五表示，在近期的证券行业自查自纠和规整规范专项活动现场检查中，发现部分券商暴露了尽职调查不充分等问题，证监会将对西南证券等券商及一些基金子公司采取监督管理措施。

中国央行周一公告，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元人民币。自上周四(25日)起，央行开始暂停公开市场操作，至今日已是连续第三天。

今天沱牌舍得(600702.SS)、建新股份(300107.SZ)跌停报收，中兴通讯(000063.SZ)收跌9.40%。

沪深300指数.CSI300收报4,302.02点，跌1.81%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,315.2点，跌2.12%，成交17,973手。沪股通和深股通分别净卖出4.3亿元和净卖出2.83亿元。（完）