沪综指缩量收升 中小盘股领涨料大盘反弹力度较为有限

路透北京2月12日 - 中国股市沪综指周一缩量收升。分析师指出，受上周末外盘大幅收高等多因素刺激，今日市场低开高走，以中小板和创业板为代表的次新中小盘股领涨；但临近春节长假，增量资金入场迹象不明显，料大盘反弹力度较为有限。

沪综指.SSEC收报3,154.13点，涨24.28点或0.78%；今日上海A股成交额为1,708亿元人民币，较上日2,717亿元减近四成。

“前期市场连续下跌了500多个点，外盘周五又反弹了，所以这几个因素共振致使指数超跌反弹。”首创证券高级投资顾问张彦芸称。

美国股市主要股指上周五大幅收高逾1%，在经历了一周的巨震后给投资者些许安慰，当周的震荡走势终结了持续数月的慢牛行情。

她并指出，节前投资者交易意愿较淡，反弹行情缺乏成交量和增量资金的配合，场内存量资金选择集中进入中小盘股博取反弹行情，加之中小盘股中的次新股品种相对稀缺，且有较强的扩充股本的能力和需求，因此今天具有高送转概念的次新股出现集体反弹。

创业板指数P收升3.49%，今日两市共有逾80只股票涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,890.10点，涨1.29%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,865.6点，涨2.37%，成交15,159手。沪股通和深股通分别净卖出12.22亿元和净买入1.1亿元。（完）