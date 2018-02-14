沪综指连三日收升作别鸡年 春节前最后交易日交投清淡

路透北京2月14日 - 中国股市沪综指周三缩量连三日收升作别鸡年。分析师指出，今日为春节前最后一个交易日，市场交投清淡；大盘早盘窄幅震荡，尾盘在钢铁银行等权重板块带动下逐级攀升。目前多空双方暂时处于平衡阶段，春节期间外盘走势将对A股市场产生较大影响。

沪综指.SSEC收报3,199.16点，涨14.20点或0.45%，该指数本周累计上涨2.21%；今日上海A股成交额为1,144亿元人民币，较上日的1,719亿元减逾三成。

“节前反正就各种清淡，成交量也清淡，涨跌也清淡，赚钱效应也清淡。”首创证券高级投资顾问张彦芸称。

今年春节假期为2月15日至2月21日。

她并指出，今日场内板块分化仍较为明显，受期货价格走强影响，钢铁板块走势强劲，对指数起到稳定作用，但以创业板为代表的中小盘股相对疲弱。

创业板指数P收跌0.11%，新钢股份(600782.SS)收升5.01%。

沪深300指数.CSI300收报3,966.96点，涨0.80%；沪深300指数期货主力3月合约收报3,952.4点，涨1.14%，成交12,424手。沪股通和深股通分别净买入4.51亿元和净买入8.02亿元。（完）