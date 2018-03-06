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中国财经
March 6, 2018 / 7:16 AM / a day ago

沪综指放量收升1% 保险和能源周期板块领涨大盘

1 分钟阅读

路透北京3月6日 - 中国股市沪综指周二放量收升1%。分析师指出，今日大盘高开后略有回调，获支撑后再度震荡上扬，板块间跷跷板效应仍明显，保险和能源周期板块领涨大盘。受会议召开影响，两会主题概念股表现活跃，料两会期间市场运行以稳为主。

沪综指.SSEC收报3,289.64点，涨32.71点或1%；今日上海A股成交额为2,242亿元人民币，较上日1,740亿元增近三成。

“大盘股一旦上涨以后，小盘股可能会有一些获利回吐。”首创证券高级投资顾问张彦芸称。

她表示，今日午后大盘股再度走强，存量资金在板块间切换，导致小盘股涨幅收减，显示市场做多动能并不十分强劲。近期外围市场走势不一，短期大盘上升或下跌动力均显不足，料沪深两市指数将围绕年线反复展开争夺。

今日能源周期板块相对强势。上证能源行业指数收涨2.08%；智慧能源(600869.SS)涨停报收，中国太保(601601.SS)收升3.51%。

    沪深300指数.CSI300收报4,066.56点，涨1.21%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,064点，涨1.74%，成交19,680手。沪股通和深股通分别净买入7.19亿元和净买入4.2亿元。（完）

    发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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