沪综指收升 出口数据远胜预期提振大盘绩优股走强

路透北京3月8日 - 中国股市沪综指周四收升。分析师指出，今日公布的2月出口数据远胜市场预期，提振大盘绩优股走强。因市场仍担忧美国可能发动贸易战，资金回避或受贸易战影响的周期股，流入医药、金融、食品饮料、成长股等确定性较好的品种，推升股指走高，整体看料大盘仍以震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,288.41点，涨16.74点或0.51%；今日上海A股成交额为1,758亿元人民币，上日为1,934亿元。

“包括白酒、家电、保险等白马股都有些转强，他们对指数推动还是比较明显。”联讯证券策略分析师陈勇表示。

他认为，现在出口等经济数据证实一季度中国经济将好于此前预期，对市场有所提振，尽管市场仍担忧美国可能将发动贸易战，但范围可能集中在钢铁和铝行业。中国对美钢铁和铝的出口量不多，虽然周期板块受此影响走势偏弱，但股市整体情绪表现相对稳定。

中国2月出口同比增速创三年高点，大超市场预期，主要受春节错位及国内外市场回暖影响，而进口则由于季节性因素表现疲弱，同比增速大幅下降。随着季节性扰动因素影响的逐渐减弱，3月的外贸走势将相对平稳。

今日医药板块走势强劲，大理药业(603963.SS)、昭衍新药(603127.SS)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,077.60点，涨1.01%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,065.2点，涨1.16%，成交18,400手。沪股通和深股通分别净买入21.44亿元和净买入8.42亿元。（完）