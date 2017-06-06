沪综指收盘小涨 但观望气氛浓厚令A股成交再创四个月新低

路透北京6月6日 - 中国股市沪综指周二收市小升，A股成交再创四个月新低。分析师指出，昨日引领反弹的中小市值个股今日涨势稍缓，场内缺乏明显热点，且短期内尚存一些不确定因素，市场上观望气氛更加浓厚，股指整日维持窄幅波动，尾市才出现一波小反弹行情。

沪综指.SSEC收报3,102.13点，涨10.47点或0.34%。今日上海A股成交额为1,277亿元人民币，此前成交额低点仍为2月3日的1,078亿元，上日成交额为1,433亿元。

“许多中小市值股就反弹了一天，说明他们的上涨基础并不牢。...大家没兴趣玩了，你看这么低的成交量就能感觉出市场人气有多低。”华西证券首席策略分析师曹雪峰说。

他并认为，下周美联储（FED）会议是否会升息、6月资金面是否会偏紧等，在这些“靴子”还未落地前，大盘应该还是维持弱势震荡。

最近启动增持的公司不断增多，智慧松德(300173.SZ)、吉艾科技(300309.SZ)、青岛金王(002094.SZ)的实际控制人周二午间均刊登兜底增持公告，号召员工增持自己公司股票，并承诺若持股一年以上将承担潜在损失。智慧松德收报涨停；青岛金王午后一度涨停，收盘大涨6.84%。

沪深300指数.CSI300报3,492.88点，涨0.7%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,484.6点，涨0.64%，成交12,558手。沪股通和深股通分别净买入8.9亿元和净买入12.3亿元。（完）