沪综指收跌结束四连涨 上攻动力不足重要阻力位附近走势反复

路透北京6月12日 - 中国股市沪综指周一收跌，结束四连涨。分析师指出，今日大盘低开后上攻受阻转头向下，多数个股下跌。短线沪综指临近上档重要技术关口，在量能无法有效放大前提下，难以形成一次性有效突破，料后市仍将反复争夺上述区域。

沪综指.SSEC收报3,139.88点，跌18.52点或0.59%，今日上海A股成交额为1,701亿元人民币，上日为1,814亿元。

“沪综指临近60日和120日均线（3,169点）重合的区域，上周五大盘屡次触及上述位置未能突破，大盘在重要的技术关口，难以形成一次性的有效突破，仍会有反复的争夺。”首创证券分析师邵帅说。

他认为，目前市场在技术性修复过程中，仍延续了企稳的格局，沪综指在站上年线（3,111点）后，短期均线系统拐头向上形成支撑。料目前市场企稳的走势不会发生根本性变化，市场将更多的体现出宽幅震荡和结构分化的行情。

他并称，临近半年度时间窗口，市场整体资金面有所偏紧，因此在以权重股和蓝筹股为主导的行情下，中短期资金面的制约，造成大盘连续上攻后劲不足，对市场运行节奏和力度影响都较大。

创业板指数P收跌1.15%。神农基因(300189.SZ)、奥联电子(300585.SZ)等近20家个股跌停报收。

沪深300指数.CSI300报3,574.39点，跌0.05%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,568点，跌0.14%，成交13,594手。沪股通和深股通分别净卖出10.19亿元和净买入0.98亿元。（完）