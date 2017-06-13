沪综指缩量收升 超跌股整体反弹市场做多气氛有所提升

路透北京6月13日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后震荡走高，市场热点出现转换，以周期股和中小盘股为代表的超跌股整体现反弹，市场做多气氛有所提升，但成交量未能同步放大。短期市场观望氛围仍较浓厚，料大盘将维持震荡以待预期明朗。

沪综指.SSEC收报3,153.74点，涨13.86点或0.44%，今日上海A股成交额为1,483亿元人民币，较上日1,701亿元减逾一成。

“今天的市场一方面出现了热点的转换，另一方面超跌股的反弹力度有所加强，说明市场做多的气氛在逐渐提升。”联讯证券分析师陈勇说。

他认为，此前公布经济数据出现回升态势，表明经济下滑速度转而平缓，市场偏悲观的预期将修正。市场对减持新规和新股IPO的认识出现了新变化，对美联储加息、流动性的担忧也开始减低。总体来看，市场环境的变化有利于超跌股的反弹。

他并称，今日有色、煤炭等周期板块也出现反弹，以新能源汽车为代表的具有一定投资主线的中小盘概念股亦有较好表现。

创业板指数P收涨1.13%，两市近60只个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300报3,582.27点，涨0.22%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,576.2点，涨0.28%，成交13,392手。沪股通和深股通分别净卖出0.96亿元和净买入6.7亿元。（完）