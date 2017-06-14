沪综指收低创逾一个月最大单日跌幅 保险等金融股领跌

路透北京6月14日 - 中国股市沪综指周三收低，创逾一个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘低开后一路下滑，今晚美联储将宣布其货币政策决议，市场情绪偏谨慎，投资者观望氛围浓厚。此外，安邦保险董事长无法履职的消息加剧保险等金融股卖压，并带动其他蓝筹股获利回吐，对指数形成拖累。

沪综指.SSEC收报3,130.67点，跌23.07点或0.73%，此前最大单日跌幅为2017年5月10日的0.9%；今日上海A股成交额为1,605亿元人民币，上日为1,483亿元。

“大蓝筹股今天整体都在调，应该是获利盘比较大了，可能要消化一下。”新时代证券分析师孙卫党说。

他认为，以贵州茅台为代表的部分蓝筹股，在连续上涨后获利盘较大，今天出现冲高回落走势。这两天市场热点开始扩散，部分蓝筹股借市场其他热点的出现有兑现获利盘的迹象。目前市场整体还是存量资金博弈的效应。

他并称，今日公布经济数据都在预期之中，当前数据对市场走势影响不大。今晚美联储宣布决议前，投资者态度偏谨慎，追高热情也不强。

美联储定于周三在两日政策会议结束时公布其货币政策决议，随后美联储主席叶伦将召开记者会。美联储可能还会提供有关缩表计划的更多线索。路透访问的分析师普遍认为，美联储将把联邦基金利率上调至1.00-1.25%，不过对于进一步加息行动的预期有所减弱。

中国大型保险公司--安邦保险集团周三发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。

中国平安(601318.SS)收跌2.54%，中国人寿(601628.SS)收跌3.48%，杭州银行(600926.SS)收跌2.28%，上汽集团(600104.SS)收跌1.99%。

沪深300指数.CSI300报3,535.30点，跌1.31%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,532.0点，跌1.32%，成交12,903手。沪股通和深股通分别净卖出10.07亿元和净卖出2.58亿元。（完）