沪综指微收升 美联储加息影响有限大盘维持震荡盘整

路透北京6月15日 - 中国股市沪综指周四微幅收升。分析师指出，隔夜美联储加息对市场影响较小，今日大盘低开后在前日收盘点位附近窄幅震荡，个股走势分化明显，以次新股为代表的中小盘股保持活跃，且放量明显，表明资金短期偏好发生偏转，而大盘蓝筹股则陷入调整，料大盘后市续震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,132.49点，涨1.82点或0.06%，今日上海A股成交额为1,710亿元人民币，上日为1,605亿元。

“市场现在风格开始偏向成长股，成长股反弹一把还是很有可能的。”财富证券分析师李孔逸说。

他认为，市场对美联储加息预期充分，因此美联储决议对市场影响不大。临近半年末，央行将继续保持流动性松紧适度，这将有利于中小盘股反弹。中小盘股目前的估值水平仍偏高，但股价短期内下跌较多，因此存在反弹动力。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三推动其缩减4.5万亿(兆)美元资产负债表计划，针对削减资产擘划出非常渐进的路线，能够让联储最快可能在9月开始这项复杂的进程。

今日创业板大幅上扬，创业板指数P报收1,816.26点，涨1.43%；上证银行股指数收跌0.78%，两市逾40只个股涨停报收。

沪深300指数.CSI300报3,528.79点，跌0.18%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,524.0点，跌0.31%，成交11,443手。沪股通和深股通分别净卖出14.34亿元和净卖出8.7亿元。（完）