沪综指反弹收升 不确定性因素明朗周期股领涨大盘

路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周一反弹收升。分析师指出，今日大盘全天以震荡上涨为主，受大宗商品价格大涨带动，以煤炭、钢铁板块为主的周期股领涨。目前资金虽有尝试性做多迹象，但行情仍受资金面制约，短期难以形成持续性普涨，后市需密切关注流动性对市场的扰动程度。

沪综指.SSEC收报3,144.37点，涨21.20点或0.68%，今日上海A股成交额为1,516亿元人民币，上日为1,491亿元。

“在一些不确定性因素明朗后，市场消化了部分压力，今天出现了触底反弹。”首创证券分析师邵帅称。

他认为，上周市场受到经济数据、美联储加息等一系列不确定性因素的扰动，投资者反映相对谨慎，目前事件明朗后场内观望气氛有所缓解。同时沪综指上周回落调整至年线（3,115点）附近后，技术支撑逐渐显现，大盘技术性调整基本到位。

他并指出，近期煤炭价格的反弹，带动今日期货市场出现大涨，并在A股市场形成传导作用，带动强周期板块表现强劲，同时非银金融、建筑、家电、汽车等上周调整的品种也普遍出现了明显的反弹；场内热点效的承接，表现出市场情绪和预期逐渐改善。

今日上证能源行业指数收升0.86%，陕西煤业(601225.SS)收涨5.08%，岷江水电(600131.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300报3,553.67点，涨0.99%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,530.0点，涨1.03%，成交14,329手。沪股通和深股通分别净买入12.03亿元和净买入11.95亿元。（完）