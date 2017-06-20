沪综指小幅收跌 明晟MSCI纳入A股决定前大盘走势平稳

路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。

沪综指.SSEC收报3,140.01点，跌4.36点或0.14%，今日上海A股成交额为1,624亿元人民币，上日为1,516亿元。

“从市场走势来看，还是一个比较平稳的格局。”联讯证券分析师陈勇称。

他认为，近期市场热点逐渐向成长股转化，二季度以来新能源汽车产销量出现明显提升，加之受特斯拉在国内建厂消息的刺激，近日新能源汽车概念股表现较强。

此外，明晟MSCI是否将中国A股纳入新兴市场指数将有结果，从今年一系列动作来看，被纳入的概率偏大，这对沪、深港通标的股票长期利好，但对市场短期影响不大。

国际指数公司MSCI明晟推出其指数纳入A股的新方案，并向市场参与者征求意见。此举令目前陷入僵局的“MSCI纳A”进程有望取得突破，今年MSCI指数纳入中国A股的概率大增。

今天上证银行股指数收跌0.01%，天汽模(002510.SZ)等两市约30只个股涨停报收。

沪深300指数.CSI300报3,546.49点，跌0.20%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,521.0点，跌0.05%，成交12,735手。沪股通和深股通分别净卖出0.93亿元和净买入4.94亿元。（完）