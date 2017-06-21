沪综指收升 明晟MSCI纳入A股符合市场预期尾盘涨幅扩大

路透北京6月21日 - 中国股市沪综指周三收升。分析师指出，今晨明晟MSCI宣布纳入A股，由于此前市场已有预期，加之短期增量资金难以迅速入场，大市早盘反映平淡，尾盘涨幅有所扩大。目前监管层政策保持稳定有序，市场情绪逐渐恢复，但部分成长股上周反弹修复明显，短期继续上涨难度较大。

沪综指.SSEC收报3,156.21点，涨16.20点或0.52%，今日上海A股成交额为1,669亿元人民币，上日为1,624亿元。

“明晟纳入A股将于明年6月实施，市场此前预期终于兑现，短期资金纳入还有一年时间，所以确实对市场影响不大，市场运行还是回归到原有状态，可能还是以盘整为主。”国都证券分析师肖世俊称。

前海开源基金杨德龙认为，MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。这对于纳入的股票构成直接利好，同时利好券商股，而大盘指数大涨也将带动中小创股票的活跃。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表报告称，入选MSCI成份股偏向于增长稳健的消费和金融板块，相较于A股整体，盈利增速和持续性更高，估值略低。此次加入MSCI，大部分成份股的全球投资人占流通股的比例料将继续上升。

上证180金融指数收涨0.72%，中信证券(600030.SS)收涨0.54%，两市逾20家个股收报涨停。

北京时间周三凌晨，美国指数公司明晟MSCI表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数，将有222只中国A股纳入其在全球被广泛追踪的MSCI明晟新兴市场指数。

沪深300指数.CSI300报3,587.96点，涨1.17%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,558.4点，涨1.13%，成交15,813手。沪股通和深股通分别净买入4.77亿元和净买入10.5亿元。（完）