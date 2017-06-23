沪综指震荡收升 蓝筹股获利回吐压力加大市场波动幅度

路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周五震荡收升。分析师指出，今日股指早盘低开后震荡上行，但临近午间受权重股大幅调整拖累，盘中出现一波快速下跌，午后保险、银行等权重股再度拉抬带动部分个股转升，令指数尾盘翻红。后市多空双方将在箱体内继续拉锯，市场出现系统性、深幅下跌的概率较小。

沪综指.SSEC收报3,157.87点，升10.42点或0.33%，盘中最低探至3,118.09点，该指数全周累计上涨1.1%；今日上海A股成交额为1,754亿元人民币，上日为2,202亿元。

“周三A股加入MSCI的消息如期兑现后，很多蓝筹股经过前期上涨后创出历史新高，部分投资者借利好消息进行套现，加大了市场波动幅度。”国盛证券分析师刘旻称。

他并表示，前期市场连续上涨始终无法放量，缺乏量能的配合。这表明投资者心态依然十分谨慎，使得市场缺乏后续上涨的动力，同时前期深证成指和中小板指在技术上出现短周期的技术顶背离，市场需要通过技术性回调来修复技术指标。

昨日受市场传言冲击的万达集团称将起诉造谣的微博大号，对相关自媒体亦在取证中，旗下万达电影(002739.SZ)收升3.60%。

上证50指数收涨0.49%，新华保险(601336.SS)收涨3.15%。

沪深300指数.CSI300报3,622.88点，升0.91%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,597.4点，升0.59%，成交17,224手。沪股通和深股通分别净买入5.85亿元和净买入10.62亿元。（完）