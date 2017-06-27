沪综指收升续创逾两个月新高 煤炭板块涨幅居前

路透北京6月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日早盘大盘窄幅震荡，尾盘在权重股回暖推动下，股指再度小幅上扬，但量能明显萎缩。今日部分港股出现暴跌，但未对A股造成明显拖累，盘中煤炭板块涨幅居前，料后市仍将维持震荡格局。

沪综指.SSEC收报3,191.20点，升5.76点或0.18%，此前收盘高点为4月18日的3,196.71点；今日上海A股成交额为1,674亿元人民币，上日为2,002亿元。

“市场基本上就是获利回吐，压力消化一下，市场要消化蛮长时间的，目前还没到时候。”财富证券分析师李孔逸称。

他并表示，目前股指虽已站上半年线，但上方技术压力较大，大盘大概率将出现回落走势。而此前推动指数一路上行的银行、地产等蓝筹股，由于此轮累计涨幅也较大，后市将面临较大的获利回吐压力。

今日上证银行股指数收涨1.14%，安源煤业(600397.SS)收报涨停，山西焦化(600740.SS)收涨5.66%

沪深300指数.CSI300收报3,674.72点，涨0.18%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,650.4点，涨0.25%，成交13,273手。沪股通和深股通分别净买入19.94亿元和净买入7.5亿元。（完）