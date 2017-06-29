沪综指震荡收升 蓝筹股及煤炭、建材为代表的周期类股领涨

路透北京6月29日 - 中国股市沪综指周四收升。分析师指出，今日股指震荡走高，金融等蓝筹股近期略作休整后继续上扬，以煤炭、建材为代表的周期类股亦全面走强。虽然大盘反弹动力正在逐步衰减，但指数回调空间有限，短线仍以结构性行情为主。

沪综指.SSEC收报3,188.06点，涨14.86点或0.47%，今日上海A股成交额为1,471亿元人民币，上日为1,620亿元。

“今天还是中上游周期板块，尤其是煤炭、建材股比较强势一些。”国都证券分析师肖世俊称。

他并表示，短期煤炭价格反弹幅度较大，对相应个股股价形成支撑，另中国神华(601088.SS)、国电电力(600795.SS)可能重组消息，令投资者对未来行业格局产生利好预期。而受2017世界智能大会召开影响，TMT和计算机行业龙头股近期也有较好表现。

山西焦化(600740.SS)、美格智能(002881.SZ)涨停报收；中国平安(601318.SS)收涨2.78%。

沪深300指数.CSI300收报3,668.83点，涨0.62%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,649.0点，涨0.55%，成交13,717手。沪股通和深股通分别净买入22.17亿元和净买入10.21亿元。（完）