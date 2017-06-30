沪综指连二日收升 经济数据偏暖提振市场信心

路透北京6月30日 - 中国股市沪综指周五微收升，连两日上涨。分析师指出，今日大盘以震荡整理为主，成交清淡。午后受权重股拉抬影响，指数由跌转升。当前市场震荡上行的总体格局仍未改变，下周随着市场资金紧张状况有所好转，成交量料会逐步增加。今日经济数据偏暖对市场信心有所提振，有助于年中行情的展开。

沪综指.SSEC收报3,192.43点，涨4.37点或0.14%，该指数全周累计上涨1.09%，本月累计上涨2.41%，今日上海A股成交额为1,430亿元人民币，上日为1,471亿元。

“本周五是一个重要时点，其收盘价决定了本周、六月份和上半年的收盘状况。因此，多方在午后发力，是试图掌握市场运行的主动权，尝试为下半年市场运行开一个好头。”国盛证券分析师刘旻称。

他并表示，周四市场上涨从性质看属于技术性反抽，成交量呈现缩减，这不足以支持市场继续反弹。周五不仅是月末，而且也是上半年最后一个交易日，受多方因素影响，市场资金略显紧张。

今日公布数据显示，中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

罗顿发展(600209.SS)、天首发展(000611.SZ)等两市逾20家个股涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,666.80点，跌0.06%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,642.6点，跌0.08%，成交12,822手。沪股通和深股通分别净卖出9.61亿元和净卖出1.12亿元。（完）